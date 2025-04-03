Bugün (3 Nisan Perşembe) sağlık ocakları açık mı?

Bayram tatilinin kamuda 9 gün süreceği duyurulmuştu. Kamu kurum ve kuruluşlarında mesai 7 Nisan'da başlayacak. Sağlık kurumlarının da bu düzenlemeye dahil olup olmadığını sorgulayan vatandaşlar, hastaneler ne zaman açılıyor, bugün hizmet veriyor mu sorusuna yanıt arıyor.Peki, bugün hastaneler açık mı? 2-3-4 Nisan'da poliklinikler hizmet verecek mi?
HASTANELER BUGÜN AÇIK MI?
Hastaneler ve poliklinikler, 9 günlük bayram tatili boyunca kapalı kalacak ve normal muayene yapılmayacak.
Sağlık ocakları (aile hekimlikleri) da bayram süresince hizmet sunmayacak.
Polikliniklerde hasta kabulü, bayramın ardından 7 Nisan Pazartesi günü başlayacak.Hastanelerin acil bölümleri ise sürekli olarak açık oluyor.
SAĞLIK OCAKLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Bayram tatili sebebiyle birçok kurum ve kuruluş 9 gün boyunca kapalı olacak. Aile Sağlığı Merkezleri de 9 günlük idari izin kapsamında olduğundan sağlık ocakları 7 Nisan Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak.
3 NİSAN'DA ECZANELER AÇIK MI?
Ramazan Bayramı dolayısıyla sadece nöbetçi eczanelerin hizmet verdiği düzende idari izin kamu çalışanları için devam etse de eczanelerin normal çalışma düzenine dönmesi bekleniyor.
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