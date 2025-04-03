Haber Tarihi: 03 Nisan 2025 13:48 - Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2025 13:48

Bugün (3 Nisan Perşembe) sağlık ocakları açık mı?

Ramazan Bayramı'nın bitmesiyle birlikte hastane randevusu almak isteyen vatandaşlar, MHRS üzerinden işlem yapmaya başladı. Poliklinik veya aile hekimi randevusu almak isteyenler, 7 Nisan'a kadar açık randevu bulunmadığını görünce, hastaneler ne zaman açılıyor, bugün hizmet veriyor mu sorusunu araştırmaya başladı. Peki, 9 günlük bayram tatilinde devlet hastaneleri ve sağlık ocakları açık mı?

Bugün (3 Nisan Perşembe) sağlık ocakları açık mı?
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Bayram tatilinin kamuda 9 gün süreceği duyurulmuştu. Kamu kurum ve kuruluşlarında mesai 7 Nisan'da başlayacak. Sağlık kurumlarının da bu düzenlemeye dahil olup olmadığını sorgulayan vatandaşlar, hastaneler ne zaman açılıyor, bugün hizmet veriyor mu sorusuna yanıt arıyor.Peki, bugün hastaneler açık mı? 2-3-4 Nisan'da poliklinikler hizmet verecek mi?

HASTANELER BUGÜN AÇIK MI?

Hastaneler ve poliklinikler, 9 günlük bayram tatili boyunca kapalı kalacak ve normal muayene yapılmayacak.

Sağlık ocakları (aile hekimlikleri) da bayram süresince hizmet sunmayacak.

Polikliniklerde hasta kabulü, bayramın ardından 7 Nisan Pazartesi günü başlayacak.Hastanelerin acil bölümleri ise sürekli olarak açık oluyor.

SAĞLIK OCAKLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Bayram tatili sebebiyle birçok kurum ve kuruluş 9 gün boyunca kapalı olacak. Aile Sağlığı Merkezleri de 9 günlük idari izin kapsamında olduğundan sağlık ocakları 7 Nisan Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak.

3 NİSAN'DA ECZANELER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı dolayısıyla sadece nöbetçi eczanelerin hizmet verdiği düzende idari izin kamu çalışanları için devam etse de eczanelerin normal çalışma düzenine dönmesi bekleniyor.
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