Vergi affı çıkacak mı? 2025 Vergi affı ne zaman çıkacak?

Vergi affı, devletin vergi mükelleflerinin geçmişte ödenmemiş veya ödenmişse bile eksik ödenmiş vergileri ile buna bağlı cezalarını belirli koşullar altında silinmesi veya yeniden yapılandırması anlamına geliyor.

Yeni yıl ile birlikte bu konu tekrar gündeme geldi. Milyonlarca vatandaş, resmi açıklamalarla vergi affına dair bir duyuru yapılmasını bekliyor. Ancak şu an için herhangi bir af duyurusu gündeme gelmiş ve duyurulmuş değil.



Vergi affının olup olmayacağı ilerleyen dönem içerisinde yapılacak olan resmi açıklamalarla netlik kazanacak.

2024 Ağustos ayında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergi pakerinde zenginlerin vergi affı getirilmesini istedi' iddiaları ortaya atılmış ve gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ortaya atılan bu iddialardan sonra İletişim Başkanlı yalanma da bulunarak şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vergi paketi hususundaki tercihleri, iddia edilenin tam aksine, çalışmaların net bir şekilde, çok kazanandan çok almayı öngören bir yaklaşım ile yapılması yönünde olmuştur.

TBMM'den geçen son vergi paketinin herhangi bir aşamasında, "zenginlere vergi affı" gibi bir konunun gündeme gelmesi söz konusu değildir.

Meclis tarafından onaylanarak yasalaşan paketle vergide adalet ve etkinliğin artırılması hedeflenmiştir.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."