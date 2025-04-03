Siyah Kalp bugün var mı? 3 Nisan Siyah Kalp yeni bölüm ne zaman? Show TV yayın akışı

Siyah Kalp 27. bölüm için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı nedeniyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyordu. Bu nedenle perşembe akşamı yayınlanan Siyah Kalp yeni bölüm araştırmaları hız kazandı. Peki, Siyah Kalp bu hafta var mı yok mu? Siyah Kalp yeni bölüm ne zaman? İşte Siyah Kalp 27. bölüm hakkında bilgiler...



Siyah Kalp fragmanı henüz yayınlanmadı. TV yayın akışında da Siyah Kalp bu akşam yer almıyor. Yayın saatinde yerli film ve ardından Siyah Kalp tekrar bölümü ekrana gelecek.



Siyah Kalp 27. bölümün önümüzdeki hafta 10 Nisan Perşembe günü aynı gün ve saatinde yayınlanması bekleniyor.



08:00 Bu Sabah

10:00 Deha

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Üç Kağıtçı

21:45 Sosyete Şaban

23:30 Siyah Kalp

02:15 Kızılcık Şerbeti

04:45 Bahar