Gabriel Sara yeniden doğdu!

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, adeta yeniden doğdu...
Son haftalarda sergilediği performansla eleştirilerin hedefi haline gelen Sara, Süper Lig'in ilk yarısında Kadıköy'deki maçta olduğu gibi yine çok etkiliydi.
Süper Lig'de rakibine karşı 1 gol sevinci yaşayan Brezilyalı futbolcu, önceki gün skor katkısı yapamadı ancak sahanın en verimli ve en etkili isimlerinin başında geldi.
Son haftalarda sergilediği performansla eleştirilerin hedefi haline gelen Sara, Süper Lig'in ilk yarısında Kadıköy'deki maçta olduğu gibi yine çok etkiliydi.
Süper Lig'de rakibine karşı 1 gol sevinci yaşayan Brezilyalı futbolcu, önceki gün skor katkısı yapamadı ancak sahanın en verimli ve en etkili isimlerinin başında geldi.