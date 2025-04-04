Gabriel Sara yeniden doğdu!

Gabriel Sara, Fenerbahçe derbisinde skor katkısı yapamadı ancak sahanın en verimli ve en etkili isimlerinin başında geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Gabriel Sara yeniden doğdu!
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04 Nisan 2025 11:48
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, adeta yeniden doğdu...

Son haftalarda sergilediği performansla eleştirilerin hedefi haline gelen Sara, Süper Lig'in ilk yarısında Kadıköy'deki maçta olduğu gibi yine çok etkiliydi.

Süper Lig'de rakibine karşı 1 gol sevinci yaşayan Brezilyalı futbolcu, önceki gün skor katkısı yapamadı ancak sahanın en verimli ve en etkili isimlerinin başında geldi.  

 
 

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