Yılın Atleti ödüllerinin finalistleri belli oldu

Dünya Atletizm Birliği (WA) tarafından verilen yılın kadın ve erkek atleti ödülleri için finalistler açıklandı.



WA'dan yapılan açıklamaya göre, 2022 Dünya Atletizm Ödülleri'nde en iyi kadın ve erkek sporcu olmak için yarışacak 5'er isim, WA üyeleri ve sporseverlerin oylarıyla belirlendi.



Kadınlarda Nijeryalı Tobi Amusan, Jamaikalı Shelly-Ann Fraser-Pryce, Perulu Kimberly Garcia, ABD'li Sydney McLaughlin ve Venezuelalı Yulimar Rojas, ödüle aday gösterildi.



Erkek adaylar listesinde ise İsveçli Mondo Duplantis, Faslı Soufiane El Bakkali, Norveçli Jakob Ingebrigtsen, Kenyalı Eliud Kipchoge ve ABD'li Noah Lyles yer aldı.



Ödülleri kazananlar, aralık ayının başında WA'nın sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.





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