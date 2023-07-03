Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda Halter'de 5 madalya!

15 Yaş Altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye Halter'de 5 madalya kazandı.



Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kişinev'de düzenlenen organizasyonun ikinci günü tamamlandı.



Kadınlar 15 yaş altı kategorisinde 55 kiloda Gizem Ağaç, koparmada 71 kiloyla altın, silkmede 87 kiloyla gümüş, toplamda 158 kiloluk derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.



Erkekler 15 yaş altı kategorisinde ise 49 kiloda Muammer Kurt, koparmada 76 kiloluk kaldırışıyla bronz, 55 kiloda Beytullah Öztürk koparmada 85 kiloyla gümüş madalya elde etti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, madalya kazanan sporcuları tebrik etti.





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