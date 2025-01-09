Yeni Malatyaspor'da başkan istifa etti

⚡️Yeni Malatyaspor'da Ekim ayında göreve başlayan Başkan Şahin Altunok, istifa kararı aldığını açıkladı. pic.twitter.com/JSvk0eqOyD



— Sporx (@sporx) January 9, 2025

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Şahin Altunok, istifa etti.Kulübün sosyal medya hesabından Altunok'un istifa ettiği açıklandı.Büyük hayaller ve umutlarla göreve geldiği Yeni Malatyaspor Kulübü başkanlığından istifa etme kararı aldığını belirten Altunok, açıklamasında,ifadelerini kullandı.Altunok, kulübe desteklerinin devam edeceğini, tek temennilerinin takımın bu zorlu süreci geride bırakarak, o eski ihtişamlı günlerine dönmesi olduğunu vurguladı.Öte yandan kulüp, 26 Ocak Pazar günü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı kararı aldı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 2 Şubat Pazar günü çoğunluk aranmaksızın Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapma kararı aldı.