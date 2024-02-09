Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek'e yumurtalı saldırı

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Malatya'dan İstanbul'a dönmek isterken bir grup taraftar tarafından havaalanında yumurtalı saldırıya uğradı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek'e yumurtalı saldırı
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09 Şubat 2024 08:57
Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek'e tepki gösteren bir grup taraftar yumurta fırlattı.

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'dan İstanbul'a dönmek isterken bir grup taraftar tarafından havaalanında yumurtalı saldırıya uğradı.

Malatya Havalimanı'nda 15-20 kişilik taraftar grubu, 'Adil Gevrek İstifa' sözleri ile protesto ederek Gevrek'e yumurta fırlattı. Aracına yumurta isabet eden Gevrek, yolculuk için işlemlerini sürdürerek uçuş saatinde Malatya'dan ayrıldı.


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