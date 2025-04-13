Yalçın Koşukavak: 'Play-off oynayacağımızı ümit ediyorum'

Geosis Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, zor bir deplasmandan puan aldıklarını ve kalan maçları kazanmaları durumunda play-off'a kalacaklarını inandığını dile getirdi.



Koşukavak, MKE Ankaragücü'nün kriz içinde bir maça çıktığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Rakibimizde Mesut hoca da final maçı olduğunu söylemişti. Biz bu krizi nasıl avantaja çeviririz onu düşündük. İlk yarıda 2-0'ı bulduk ama 45+4'te yediğimiz golle rakibi maça davet ettik. Zor bir maçtı. Biz de play-off'a girmek için uğraşıyoruz. 2-0'dan 2-2'ye gelmesi bizim açımızdan üzücü. Kriz içindeki bir Ankaragücü'nden deplasmanda puan almak, yukarıyla aramızda 2 puan kalması da iyi. 4 maçımızı da kazanırsak play-off oynayacağımızı ümit ediyorum."



Kendi sahalarında maç oynayamadıklarının altını çizen Koşukavak, "Federasyon bize saha bulmak konusunda 'bizim değil sizin probleminiz' dedi ama Karagümrük maçını Sakarya'ya aldı, hızlı çözdü. Maçın 4. hakemi bana travma sakatlığından dolayı '6. oyuncuyu değiştirebilirsiniz' dedi. Sonra başka bir görevli sadece kava travmalarında 'bu geçerli' dedi. 4. hakem 'kuralı bilmek zorunda değilim, sen bilmek zorundasın' diyor. Osman Özköylü, 4. takımını çalıştırdı Erokspor'da. Öyle öğrendim. Normalde 3 takıma gidemez bir teknik adam. Sonra araştırıyoruz, tek taraflı fesih olunca 4. takım çalıştırabiliyormuş. Federasyonun bunu bize bilgilendirme maili atması lazım. Olaylar başımıza gelince öğreniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



