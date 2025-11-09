Yalçın Koşukavak: 'Hatalarımızı düzelteceğiz'

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 7-2 yenen Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak, "Oyunun bazı sekanslarında hatalar yapıyoruz. Onları düzelteceğiz." dedi.

Koşukavak, Yeni Adana Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, saha zemininde oyuncuların sağlığı açısından ciddi problem olduğunu söyledi.

Takımın başında ikinci maçına çıktığını dile getiren Koşukavak, "Geçen haftaki galibiyetten sonra altlardan kurtulmamız için kazanmamız gerekiyordu. Zaten Adana Demirspor'un durumu belli. Kazandık. Oyunun bazı sekanslarında hatalar yapıyoruz. Onları düzelteceğiz. Adana Demirspor'a da başarılar dilerim. Adana Demirspor da inşallah eski günlerine döner." diye konuştu.

Yalçın Koşukavak, iki haftada 6 puan aldıkları için mutlu olduklarını sözlerine ekledi.