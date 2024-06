Yağlı güreşin yaşayan efsanesi Ahmet Taşçı, Kırkpınar'da 4 ismi önde görüyor

Güreş otoriterlerinin "efsane" olarak nitelediği, tüm pehlivanların hayalini kurduğu altın kemerin 2 kez sürekli sahibi olan Ahmet Taşçı, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni kazanabilecek favori isimlerin Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu ve Yusuf Can Zeybek olduğunu söyledi.



Kırkpınar'da 3 kez art arda başpehlivanlığa ulaşan güreşçinin sürekli sahibi olabileceği altın kemere, daimi olarak 2 kez (1990-1991-1992 ve 1995-1996-1997) ulaşan 65 yaşındaki Ahmet Taşçı, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kazandığı 9 birincilikle Cumhuriyet dönemi rekorunu elinde bulunduruyor.



Sürekli altın kemerin 3. kez sahibi olmak için 2001 yılı finalinde rakibi Vedat Ergin'le karşılaşan Taşçı, sürenin bitmesinin ardından hakemlerin ihtar vermek yerine mücadeleyi devam ettirmesi sonucu, rakibi Ergin'in elini kaldırıp müsabakadan çekilmesiyle bu başarıyı elde etme hakkını kaybetti.



Bu tarihten itibaren daimi sahip olma başarısı gösteren sporcu çıkmadığı için güreşseverler arasında "ahlı kemer" olarak adlandırılan altın kemer, aradan 27 yıl geçmesine rağmen hiçbir başpehlivanda daimi olarak kalmadı.



- "Eksikleri ve yanlışları söylemek benim görevim"



663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Ahmet Taşçı, yağlı güreş liginin 2 etabını yerinde takip ettiğini, güzel müsabakalar izlediğini ve bu sürede güreşleri gözlemlediğini anlattı.



Taşçı, başpehlivanların bazılarının güreşlere iyi hazırlandığını gördüğünü belirterek, "Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu ve geçen yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek yine bir adım öne çıkıyor. Enes Doğan gençler arasında beğendiğim başpehlivanlardan biri. Başa çıkan 3-4 genç isim daha var. Hepsi sonucu değiştirebilecek durumdalar ama saydığım 4 pehlivan bir tık önde gözüküyor. Saha tecrübeleri daha iyi, atmosferi biliyorlar, bu nedenle bir tık daha öndeler." dedi.



Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 663 yıldır süren gelenek olduğuna değinen Taşçı, Kırkpınar'a her pehlivanın zembili (kispetlerin taşındığı hasır çanta) alarak katılması gerektiğini vurguladı.



Taşçı, Kırkpınar'ın büyüklüğünün herkesin er meydanına çıkmasıyla ölçüldüğüne, güreşlerin bugüne kadar gelmesinin sebeplerinden birisinin de bu olduğuna dikkati çekti.



Peygamber ve ata sporunun yaşatılması için ilave programlar uygulanmaması gerektiğini savunan Taşçı, şöyle konuştu:



"Kırkpınar'da pehlivanların bir kısmını ligden alıp, diğerlerinden 8'ini almak için ayrı müsabaka yaptıracaklar. Bu, tarihimiz ve pehlivanlarımız için kötü bir şey. Yönetimlerin, güreşlerin örf ve adetini uygulamadan, başka yönetmelikler uygulaması çok kötü. Pehlivanlarımız için böyle üzücü bir durum var. Pehlivanlarımızı haklı buluyorum. Kazanılmış hakları var, oraya başpehlivan olarak çıkmış. Verilmiş hakları ellerinden alınıyor, bu yanlış bir şey. Ön elemeden bahsediyorum. Lig kuruldu, ligde heyecan oluştu, gerçekten güzel. Pehlivanlarımız lige rağbet ediyor ama bir şeyleri yaparken diğerlerini eksiltmek durumunda kalıyorsunuz. Ligi öne çıkarırken yöresel güreşler cazibesini kaybetti."



- "Başpehlivanlarda birincilik hevesini görüyorum"



Ahmet Taşçı, Türkiye'de 7 iddialı güreş organizasyonunun yapıldığını, diğer yöresel güreşlerin ise artık gereksiz gibi algılandığını dile getirerek, hem ligin hem de yöresel güreşlerin daha iyi duruma getirilebileceğini ifade etti.



Eksik ve yanlışları söylemenin kendisinin görevi olduğunun altını çizen Taşçı, yağlı güreşler sayesinde Ahmet Taşçı olduğuna işaret etti.



Taşçı, ata sporuna karşı daha hassasiyetle yaklaşılması gerektiğinden bahsederek, bu sporun bozulmadan nice yüzyıllara taşınması temennisinde bulundu.



"Ahlı kemere" ilişkin de konuşan Taşçı, 2001 yılındaki final müsabakasında kurallara göre kemeri haketmesine rağmen alamadığını, kendisinin hakkını helal ettiğini ancak ilahi bir adaletin olduğunu düşündüğünü de sözlerine ekledi.



Taşçı, başpehlivanlarda birincilik hevesini gördüğünü ve iddialı çalışan 15'e yakın pehlivan bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:



"Bunlardan birisi çıkıyor birinci oluyor ama bir sonraki yıl yeterli çalışma yapmıyorlar. Birinci olmak için harcadığı enerjiyi, isteği ve arzuyu birinci olduktan sonra katlayarak devam ettirmesi lazımken gevşeyerek sürdürüyor ve sonraki yıllarda birincilik gelmiyor. 2 yıl üst üste yapanlar var, Recep Kara, Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil gibi. 3. yıl olmadı. Şanssızlık mı, kehanet mi, bilemiyorum. Ben de kaçırdım ama ben kemeri hak ettiğimi düşünüyorum."





