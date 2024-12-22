Yağlı Güreş Merkez Hakem Kurulu üyeleri belli oldu

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF), Yağlı Güreş Merkez Hakem Kurulu için atamaların tamamlandığını açıkladı. Federasyonun açıklamasına göre, Şükrü Kazan'ın başkanlığını yaptığı kurul şu isimlerden oluştu:
Şükrü Kazan (Başkan), Servet Yıldız (Başkan vekili), Metin Şenel (Sekreter üye), Ahmet Kavakçı, Hasan Gündoğdu, Hasan Tuna, Kenan Şimşek, Mükerrem Kıyı, Ömer Arslantaş, Ramazan Yarar, Raşit Ataş.
Şükrü Kazan (Başkan), Servet Yıldız (Başkan vekili), Metin Şenel (Sekreter üye), Ahmet Kavakçı, Hasan Gündoğdu, Hasan Tuna, Kenan Şimşek, Mükerrem Kıyı, Ömer Arslantaş, Ramazan Yarar, Raşit Ataş.