Yağlı Güreş Merkez Hakem Kurulu üyeleri belli oldu

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF), Yağlı Güreş Merkez Hakem Kurulu atamalarının yapıldığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yağlı Güreş Merkez Hakem Kurulu üyeleri belli oldu
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22 Aralık 2024 17:26
Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF), Yağlı Güreş Merkez Hakem Kurulu için atamaların tamamlandığını açıkladı.  Federasyonun açıklamasına göre, Şükrü Kazan'ın başkanlığını yaptığı kurul şu isimlerden oluştu:

Şükrü Kazan (Başkan), Servet Yıldız (Başkan vekili), Metin Şenel (Sekreter üye), Ahmet Kavakçı, Hasan Gündoğdu, Hasan Tuna, Kenan Şimşek, Mükerrem Kıyı, Ömer Arslantaş, Ramazan Yarar, Raşit Ataş.

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