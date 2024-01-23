Xavi: 'Pena, Türkiye'de oynadı! Unutmayın'

Xavi Hernandez, Barcelona'nın Kral Kupası'nda karşı karşıya geleceği Athletic Bilbao maçı öncesi flaş bir açıklama yaptı.



Başarılı teknik adam, "Inaki Pena, Bilbao atmosferinden etkilenir mi?" sorusuna cevap verdi.



Xavi yaptığı açıklamada, "Bilbao deplasmanındaki atmosferi biliyoruz. Inaki Pena şu anda hazır durumda. Atmosferden etkileneceğini düşünmüyorum. Onun Türkiye'de oynadığını unutmayın. Ona güveniyoruz, umarım yarın temiz bir sayfa açabiliriz." ifadelerini kullandı.



Barcelona, çarşamba günü Kral Kupası maçında Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.



