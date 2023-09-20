Xavi: 'İlkay bize cennetten gönderildi'

Şampiyonlar Ligi ilk maçında Antwerp karşısında alınan 5-0'lık galibiyetin ardından konuşan Xavi, yeni transferi İlkay Gündoğan'ı öve öve bitiremedi.



"BİZE CENNETTEN GÖNDERİLDİ"



Manchester City'de geçtiğimiz sezon tüm kupaları kazanan ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından Barcelona'ya katılan İlkay Gündoğan hakkında konuşan Xavi, "İlkay topa sahip olduğu zaman her şey daha güzel oluyor. İlkay her şeyi mükemmel yapıyor, kesinlikle her şeyi." dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Eğer bu kadar iyi performans gösteriyorsak kesinlikle İlkay sayesinde. İlkay bize kesinlikle cennetten gönderildi. Mükemmel bir oyuncu, izlemesi tam bir keyif."



