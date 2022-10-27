Wushu Kung Fu Federasyonu Ankara'da toplandı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.



Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Mehmet Zeki Akıncı'nın da hazır bulunduğu toplantıda, Afyonkarahisar'da düzenlenen 5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası değerlendirilirken, yeni dönemde gerçekleştirilecek ulusal ve uluslararası faaliyetler ile ev sahipliği yapılması planlanan organizasyonlar görüşüldü.



Çankaya'da bir restoranda yapılan toplantı sonrasında açıklamada bulunan başkan Mehmet Zeki Akıncı, şu ifadeleri kullandı:



"Wushu sporuna sunacağımız katkılar adına mümkün olduğunca sık bir araya gelerek toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün de toplantımızda önümüzdeki dönemlerde katılacağımız uluslararası müsabakaları görüşerek, bu organizasyonlardan bazıları için ev sahipliği yapma konusunu değerlendirdik. Aynı zamanda mayıs ayında 103'ü altın toplam 189 madalya ile ülkemize döndüğümüz Avrupa Wushu Şampiyonası ile geçtiğimiz haftalarda Afyonkarahisar'da 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen ve 10 ülkeden 1100 sporcunun katıldığı 5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın da detaylı bir değerlendirmesini yaptık. Anadolu Ajansına da katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum."



Yönetim kurulu toplantısına başkan vekili Abdurrahman Akyüz'ün yanı sıra asbaşkanlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş ile üyeler Muhammet Çapoğlu, Faruk Hatipoğlu ve Hüseyin Karaca katıldı.





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