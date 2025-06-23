Wolfsburg, Jelert için masada!

Galatasaray'a geçen sezon başında 9 milyon Euro bedelle transfer olan Elias Jelert, Almanlar'ın markajından kurtulamıyor.
Geçtiğimiz günlerde Jelert için harekete geçen Wolfsburg, Galatasaray ile resmi temaslara başladı.
Bundesliga ekibinin, sarı-kırmızılılar ile 2029 yılına kadar sözleşmesi olan 22 yaşındaki oyuncu için satın olma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.
Jelert, Galatasaray kariyerinde 35 maça çıkarken 1 kez fileleri havalandırdı.
Geçtiğimiz günlerde Jelert için harekete geçen Wolfsburg, Galatasaray ile resmi temaslara başladı.
Bundesliga ekibinin, sarı-kırmızılılar ile 2029 yılına kadar sözleşmesi olan 22 yaşındaki oyuncu için satın olma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.
Jelert, Galatasaray kariyerinde 35 maça çıkarken 1 kez fileleri havalandırdı.
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