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Wolfsburg, Jelert için masada!

Wolfsburg, Elias Jelert transferi için Galatasaray ile resmi temaslara başladı.

calendar 23 Haziran 2025 09:36
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Wolfsburg, Jelert için masada!
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Galatasaray'a geçen sezon başında 9 milyon Euro bedelle transfer olan Elias Jelert, Almanlar'ın markajından kurtulamıyor.

Geçtiğimiz günlerde Jelert için harekete geçen Wolfsburg, Galatasaray ile resmi temaslara başladı.

Bundesliga ekibinin, sarı-kırmızılılar ile 2029 yılına kadar sözleşmesi olan 22 yaşındaki oyuncu için satın olma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.

Jelert, Galatasaray kariyerinde 35 maça çıkarken 1 kez fileleri havalandırdı.


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