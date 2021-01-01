Wojnarowski: "Zion'ın Knicks yolu, gelecekte takip edilmeli"

ESPN'den Adrian Wojnarowski, New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson'ın New York Knicks'e gitmesinin "gelecekte takip edilmesi gereken bir şey" olduğunu söyledi.



Zion, bu hafta sahadaki ilk NBA maçının ardından Madison Square Garden'da oynamanın sevincini bol bol konuştu.



Wojnarowski şunları söyledi:



"Bana kalırsa gelecekte takip edilmesi gereken bir şey. Zion Williamson'ı yakından takip ederseniz, sadece konuşmak için konuşmayan biri olduğunu bilirsiniz. Ne söylediği ve ne zaman söylediği konusunda oldukça titizdir.



Serbest oyuncu olmaktan çok uzakta. NBA'deki henüz ikinci yılı. Ama Knicks'in gençleşmesinin tamamen tesadüfi olduğunu düşünmüyorum. O videonun başında 'Bunu sormana sevindim' demişti. Belli ki o soruyu bekliyordu. Gelecekte takip edilmesi gereken bir şey."



Williamson, 2023 yılına kadar sınırlı, 2024 yılına kadar ise sınırsız serbest oyuncu olamayacak.



Zion bu sezon 26.8 sayı, 7.2 ribaund ve 3.7 asist ortalamalarına sahip.



