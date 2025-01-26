Will Cummings'ten Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'ın tecrübeli oyun kurucusu Will Cummings, arka adale sakatlığı yaşadı.

, Fotoğraf; AA
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Will Cummings'ten Galatasaray'a kötü haber
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26 Ocak 2025 12:29
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Play-In turunu geçerek, son 16'ya kalmayı başaran Galatasaray'da bir sakatlık haberi de Will Cummings'ten geldi.

Play-In 3. maçında Saint Quentin maçında sakatlanan Cummings'in sol arka adalesinde yırtık tespit edildiği ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde toplam dokuz maça çıkan 32 yaşındaki oyun kurucu; 14.3 sayı, 3.6 ribaunt ve 3.8 asist ortalamaları ile mücadele ediyor. Aslan'da daha önce de yeni transfer Michael Young, omuz sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemiyordu.

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