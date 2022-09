Will Clyburn: 'Anadolu Efesli olmak istedim'

Anadolu Efes'in CSKA Moskova'dan kadrosuna kattığı EuroLeague'in en değerli oyuncularından Will Clyburn, yeni sezon öncesi Sporx'ten Hakan Celep'e açıklamalarda bulundu.



EuroLeague sezonuyla ilgili beklentilerini sorduğumuz Clyburn, "Bu sezon en önemli beklentim EuroLeague'de çok sayıda maç kazanmak. Anadolu Efes formasıyla ve takım arkadaşlarımla EuroLeague'de mücadele etmek için sabırsızlanıyorum." açıklamasını yaptı.



"ÇOK HEYECANLIYIM, BEKLENTİLERİM YÜKSEK"



Amerikalı yıldız, "Nasıl söylemeliyim bilemiyorum ama Anadolu Efes'e katıldığım, burada olduğum için çok heyecanlıyım. Benim için yeni fırsatlar ve yeni bir macera olacak. Yeni şehir, yeni takım, yeni mücadele... Beklentilerimiz çok yüksek." sözleriyle mutluluğunu aktardı.



"Adaptasyon süreci benim açımdan çok iyi gidiyor." diyerek sözlerini sürdüren Clyburn, "Bir takıma yeni dahil olmak kolay değil. Yeni sisteme adapte oluyor ve kendi oyunumu en iyi şekilde sergilemenin yollarını arıyorum." ifadelerini kullandı.



"ANADOLU EFESLİ OLMAK İSTEDİM!"



Avrupa'da transferin en gözde isimlerinden olan Clyburn, "Anadolu Efes'in teklifini kabul etmemdeki en büyük faktörler bu takıma, organizasyona, kadroya katılmak istememdi. Benim için en önemli şeyler bunlardı. Elbette üst üste 2 EuroLeague şampiyonluğu da etkileyiciydi. Anadolu Efes kadrosundaki oyuncular sadece saha içinde değil, saha dışında da inanılmaz karakterli ve harika insanlar. Saha dışındaki bu birliktelik, her zaman saha içine de yansır. Bu fırsat karşıma çıkınca kaçırmak istemedim. Anadolu Efes'te olduğum için gerçekten çok heyecanlıyım." sözleriyle EuroLeague şampiyonuna katılma nedenlerini sıraladı.



WILL CLYBURN'Ü YAKINDAN TANIYALIM



"SEZON BOYUNCA MÜCADELE EDECEĞİZ"



Anadolu Efes taraftarlarına da mesajını yollayan Amerikalı yıldız, "Anadolu Efes taraftarlarına sezon boyunca keyifli anlar yaşatmak istiyoruz. Sezon boyunca mücadele edeceğiz, her dakika savaşacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





