Wilfred Zaha'ya İtalya'dan talip çıktı

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Wilfred Zaha'ya, Serie A ekiplerinden Lazio talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Wilfred Zaha'ya İtalya'dan talip çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Haziran 2023 17:08
Yaz transfer döneminin başlamasıyla ile birlikte kulüpler transfer çalışmalarına başlarken, Fenerbahçe'nin transfer listesinde üst sıralarda bulunan Wlifred Zaha'ya sürpriz bir gelişme yaşandı.

LAZIO TALİP OLDU

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Lazio, Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wlifred Zaha, 30 yaşındaki oyuncuya talip oldu. Haberde; Wilfred Zaha'ya birçok teklifin olduğu ve bu transferin Lazio için zor olduğuna da değinildi.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELMİŞTİ

İsmi Fenerbahçe ile anılan Wilfred Zaha'nın menajeri, Fenerbahçe'nin iç sahada Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçı tribünlerden takip etmişti.

Geçtiğimiz sezon Crystal Palace ile 28 resmi maça çıkan Fildişi Sahilli oyuncu, bu maçlarda 7 gol 3 asist kaydetti.

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery