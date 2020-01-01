Westbrook, Wizards'ta neden 4 numaralı formayı seçti?

Washington Wizards süperstarı Russell Westbrook, Wizards'la ilk sezonunda 4 numaralı forma giymesinin sebebini açıkladı.



Westbrook, Oklahoma City Thunder ve Houston Rockets'ta geçirdiği süre boyunca giydiği 0 numarayı değiştirme kararı almıştı.



Sports Illustrated'dan Chris Mannix, gelişmeyi şu şekilde bildirdi:



"Westbrook, numarası olarak 0'ı alabileceğini, ancak orijinal numarası olan 4 numaraya geri dönmek istediğini söyledi. OKC ve Houston'da 4 numaranın önceden alınmış olduğunu belirtti. Dört numaranın, kimin için oynadığının bir temsili olduğunu açıkladı."



4 numara, Westbrook'un çocukken basketbolda giydiği ilk numara olarak biliniyor.



