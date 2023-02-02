Weghorst oynadı, MANU finale uçtu!

İngiltere Lig Kupası yarı final maçında Manchester United, sahasında Nottingham Forest ile karşılaştı.



Old Trafford'da oynanan maçı Manchester United 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Martial ve 76. dakikada Fred kaydetti.



Beşiktaş'tan ayrılan ve manchester United'a transfer olan Wout Weghorst maça 11'de başladı. 63. dakikada yerini Martial'e bıraktı.



Bu sonuçla birlikte MANU, kupada finale yükseldi ve Newcastle United'ın rakibi oldu.





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