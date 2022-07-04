BEŞİKTAŞ BONSERVİSİNİ İSTİYOR

BURNLEY ONAY VERMEZSE KİRALANACAK

AVUSTURYA KAMPINA KATILABİLİR

Beşiktaş, forvet transferi için ilk tercihi Wout Weghorst ile anlaşmaya vardı. Cenk Tosun ile 1+1 yıllık kontrat yapan siyah-beyazlılar, Hollandalı oyuncunun kulübü Burnley ile satın alma opsiyonu için pazarlık yaptı. Beşiktaş'ın esas planı da ortaya çıktı.Yeni sezonda şampiyon olmak isteyen Beşiktaş, Wout Weghorst'u bonservisiyle birlikte almak istiyor. 29 yaşındaki golcü için teklifini yapan Beşiktaş, Burnley'e teklifini yaparak beklemeye geçti.İngiliz ekibi bu öneriyi kabul ederse Weghorst bonservisiyle birlikte gelecek. Hollandalı golcü aksi halde ilk planda bir yıl kiralık oynayacak ve kulüpler satın alma opsiyonu ve bonservis konusunda daha sonra yeniden masaya oturacak.Beşiktaş'la resmi sözleşme imzalamak için gün sayan Wout Weghorst'un yarın başlayacak olan Avusturya kampına katılabileceği ileri sürüldü. Tecrübeli futbolcu kulüpler arasındaki pazarlıkların tamamlanması ardından kendisine gönderilen sözleşmeyi imzalayacak ve Avusturya'ya hareket edecek.