Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson'ın takımdaki geleceğine, Warriors'ın kendisine sözleşme uzatma teklif etmemesi nedeniyle şüpheli bakıldığı iddia edildi.



Thompson'ın kontratının son yılına girmesiyle birlikte takımdan sözleşmesinin uzun vadeli olarak uzatılması üzerine teklif alması beklenmiş olsa da, ekibin yıldız oyuncusunun 2024 yazında serbest oyuncu dönemine girmesine izin verebileceği düşünülüyor.



The Athletic'ten Anthony Slater ise, Klay'le ilgili bu konuyu şu şekilde ele aldı:



"Thompson'ın sözleşme görüşmelerinde daha fazla karmaşıklık var. Şu anda gelinen nokta şu: Lig kaynaklarına göre her iki taraftan da herhangi bir resmi teklif veya karşı teklif yapılmış değil. Kesin maaş rakamları açıklanmadı. Her iki tarafta da acele yok ve bir son tarih de yok.



Teorik olarak bu sezon içinde yapılabilir ancak öncesinde ciddi tartışmaların (ve belki de bir anlaşmanın) yapılmasını bekliyorum."



33 yaşındaki Thompson, 2019'dan 2021'e kadar kendisini parkelerden uzak tutan ciddi sakatlıklardan birkaç sezon önce dönmüş ve özellikle savunma tarafında sakatlıktan önceki halinde gösterdiği performansı tekrar yakalamakta zorluk çekmişti.