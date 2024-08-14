Warriors, Stephen Curry'yi bırakmaya niyetli değil

Golden State Warriors'ın, süperstar oyuncusu Stephen Curry'nin başka bir takımda oynamasına izin verme niyeti olmadığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Warriors, Stephen Curry'yi bırakmaya niyetli değil
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14 Ağustos 2024 13:41
Golden State Warriors'ın, süperstar oyuncusu Stephen Curry'nin başka bir takımda oynamasına izin verme niyeti olmadığı bildirildi.

ClutchPoints'ten Brett Siegel, Warriors'ın uzun süredir süperstarı olan oyuncusu ile bir şampiyonluk daha kazanmaya kararlı olduğunu belirtti:

"Organizasyon, efsanevi guardın kariyerinin sonuna yaklaşırken rekabetçi kalmak adına gerekeni yapmaya hazır, ancak uzun vadeli yaklaşımları söz konusu olduğunda hala açık fikirli davranıyor."

Curry, 2009'da 7. sıradan draft edilmiş ve son 15 yılda maç başına %47,3 şut yüzdesiyle 24,8 sayı, 6,4 asist ve 4,7 ribaund ortalamaları yakalayarak, yerinin basketbol tarihinin en iyileri arasında olduğunu kanıtlamıştı.

NBA tarihinin en iyi şutörü olarak kabul edilen Curry, NBA'de dört kez şampiyon, 10 kez All-Star ve 2 kez sayı kralı olurken, ayrıca bu yaz maç başına 21.8 dakikada 12.4 sayı ve 2.4 ribaund ortalamalarıy yakaladığı Paris Olimpiyatları'nda altın madalyasnın da sahibi olmuştu.

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