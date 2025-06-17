Wade Baldwin IV: '3 galibiyete daha ihtiyacımız var'

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin final serisinin ilk karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76'lık skorla mağlup etti. Fenerbahçe Beko, bu galibiyetle birlikte seride 1-0 öne geçti.



Karşılaşmanın hemen ardından konuşan Fenerbahçe Beko oyuncusu Wade Baldwin IV, "Oyun planımız bence hücum anlamında tamamen işledi, buna savunmayı da ekledik. 3 galibiyete daha ihtiyacımız var. Bu bir final. Elimizden geleni yapacağız. Ne kadar çabuk ulaşabilirsek o kadar çabuk ulaşmaya çalışacağız sonuca." sözlerini kullandı.



Serinin ikinci maçı 19 Haziran'da Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'nda oynanacak.



