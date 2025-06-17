Wade Baldwin IV: '3 galibiyete daha ihtiyacımız var'

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin final serisinin ilk karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76'lık skorla mağlup etti. Fenerbahçe Beko, bu galibiyetle birlikte seride 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın hemen ardından konuşan Fenerbahçe Beko oyuncusu Wade Baldwin IV, "Oyun planımız bence hücum anlamında tamamen işledi, buna savunmayı da ekledik. 3 galibiyete daha ihtiyacımız var. Bu bir final. Elimizden geleni yapacağız. Ne kadar çabuk ulaşabilirsek o kadar çabuk ulaşmaya çalışacağız sonuca." sözlerini kullandı.
Serinin ikinci maçı 19 Haziran'da Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'nda oynanacak.
Karşılaşmanın hemen ardından konuşan Fenerbahçe Beko oyuncusu Wade Baldwin IV, "Oyun planımız bence hücum anlamında tamamen işledi, buna savunmayı da ekledik. 3 galibiyete daha ihtiyacımız var. Bu bir final. Elimizden geleni yapacağız. Ne kadar çabuk ulaşabilirsek o kadar çabuk ulaşmaya çalışacağız sonuca." sözlerini kullandı.
Serinin ikinci maçı 19 Haziran'da Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'nda oynanacak.
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