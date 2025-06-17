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Wade Baldwin IV: "3 galibiyete daha ihtiyacımız var"

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin final serisinin ilk maçında Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da, Wade Baldwin IV maç sonunda açıklamalarda bulundu.

calendar 17 Haziran 2025 22:41
Fotoğraf: Fenerbahce.org
Wade Baldwin IV: '3 galibiyete daha ihtiyacımız var'
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin final serisinin ilk karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76'lık skorla mağlup etti. Fenerbahçe Beko, bu galibiyetle birlikte seride 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın hemen ardından konuşan Fenerbahçe Beko oyuncusu Wade Baldwin IV, "Oyun planımız bence hücum anlamında tamamen işledi, buna savunmayı da ekledik. 3 galibiyete daha ihtiyacımız var. Bu bir final. Elimizden geleni yapacağız. Ne kadar çabuk ulaşabilirsek o kadar çabuk ulaşmaya çalışacağız sonuca." sözlerini kullandı.

Serinin ikinci maçı 19 Haziran'da Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'nda oynanacak.


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