Chicago Bulls pivotu Nikola Vučević, gelecek sezonun Bulls takımı adına "son şans" olduğunu söyledi.



Yahoo Sports'tan Jake Fischer'a konuşan Vučević, önümüzdeki sezonun takımın şu anki çekirdek grubu için başarılı olmak adına "son şansı" olabileceğini itiraf etti:



"Daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz ve yapmak zorundayız da. Ve bunun, çekirdek kadro olarak bir şeyler başarabilmek için son şansımız olduğunu da biliyoruz."



Zach LaVine ve DeMar DeRozan yaz boyunca takas söylentileriyle gündeme gelmiş olsa da, henüz bu noktada iki oyuncu da takımdan gönderilmemişti.



The Athletic'den Fred Katz, geçtiğimiz ay New York Knicks'in LaVine hakkında bilgi almak için Bulls'la iletişime geçtiğini, ancak istenen fiyatın kendisi için "fahiş" olarak tanımlandığını bildirmişti.



