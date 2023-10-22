Volkan Demirel'den Muslera beğenisi için açıklama!

Volkan Demirel'den sosyal medyadaki Fernando Muslera beğenisi ile ilgili açıklama geldi.
Fenerbahçeli bir taraftar, sosyal medyada Fernando Muslera'yı Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'ya benzetti. Fenerbahçe camiasının efsane isimlerinden Volkan Demirel'in ise bu paylaşımı beğendiği ortaya çıktı.
Bu beğenisinin ardından şimdilerde Hatayspor'un teknik direktörlüğünü yapan Volkan Demirel, konu hakkında konuştu.
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu "Volkan Hoca'ya şimdi sordum. 'Yanlışlıkla olmuştur' dedi." sözleriyle, genç teknik adamın yanlışlıkla bu paylaşımı beğendiğini aktardı.
Fenerbahçeli bir taraftar, sosyal medyada Fernando Muslera'yı Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'ya benzetti. Fenerbahçe camiasının efsane isimlerinden Volkan Demirel'in ise bu paylaşımı beğendiği ortaya çıktı.
Bu beğenisinin ardından şimdilerde Hatayspor'un teknik direktörlüğünü yapan Volkan Demirel, konu hakkında konuştu.
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu "Volkan Hoca'ya şimdi sordum. 'Yanlışlıkla olmuştur' dedi." sözleriyle, genç teknik adamın yanlışlıkla bu paylaşımı beğendiğini aktardı.