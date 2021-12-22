Volkan Demirel: "Beni ben yapan Fenerbahçe'dir"

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Volkan Demirel: 'Beni ben yapan Fenerbahçe'dir'
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22 Aralık 2021 19:21
Spor Toto Süper Lig'de Fatih Karagümrük - Fenerbahçe mücadelesi öncesi ev sahibi takımın teknik direktörü Volkan Demirel, açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin kendisi için özel bir kulüp olduğunu vurgulayan genç teknik adam, "Bugün daha farklı duygular içindeyim. İçim yine kıpır kıpır. Beni ben yapan Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe camiasına hayatım boyunca teşekkür edeceğim. Farklı yoldayım, hedeflerim olduğunu söylemiştim. Yuvadan uçma zamanıydı, kendi kanatlarıma uçacağım. Türk futboluna yararlı olmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel, "Fenerbahçe'de neler yaşandığını çok iyi biliyorum. Ancak şu an tek düşüncem Karagümrük. Sorumluluklarım var. Fenerbahçeli taraftarların, bana desteği beni duygulandırdı. Şu an beni desteklemelerini bekleyemem ama gönüllerinin benimle olduğunu biliyorum." açıklamalarıyla sözlerini tamamladı.


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