Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nde 2.devre

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nde 14. hafta karşılaşmaları oynanacak. İlk devre sonunda Fenerbahçe Medicana'nın liderlik koltuğunda oturduğu Vodafone Sultanlar Ligi ve Ziraat Bankkart'ın zirvede yer aldığı SMS Grup Efeler Ligi'nde ikinci yarı başlayacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi
3 Ocak Cuma:
17.00 Fenerbahçe Medicana-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel)
4 Ocak Cumartesi:
14.00 VakıfBank-Galatasaray Daikin (VakıfBank)
5 Ocak Pazar:
13.00 Zeren Spor-Beşiktaş (TVF Ziraat Bankkart)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru (Mimar Sinan)
15.30 Aras Kargo-Eczacıbaşı Dynavit (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
17.00 Sarıyer Belediyespor-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Bahçeköy Orman Fakültesi)
18.00 Bahçelievler Belediyespor-Nilüfer Belediyespor Eker (Hasan Doğan)
SMS Grup Efeler Ligi
4 Ocak Cumartesi:
13.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)
13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Ziraat Bankkart (Akkuş)
13.00 TÜRŞAD-Spor Toto (Adilcevaz)
15.00 Halkbank-Rams Global Cizre Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
15.00 Fenerbahçe Medicana-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
16.00 Arkas Spor-Altekma (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
NOT: İstanbul Gençlikspor-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi
3 Ocak Cuma:
17.00 Fenerbahçe Medicana-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel)
4 Ocak Cumartesi:
14.00 VakıfBank-Galatasaray Daikin (VakıfBank)
5 Ocak Pazar:
13.00 Zeren Spor-Beşiktaş (TVF Ziraat Bankkart)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru (Mimar Sinan)
15.30 Aras Kargo-Eczacıbaşı Dynavit (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
17.00 Sarıyer Belediyespor-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Bahçeköy Orman Fakültesi)
18.00 Bahçelievler Belediyespor-Nilüfer Belediyespor Eker (Hasan Doğan)
SMS Grup Efeler Ligi
4 Ocak Cumartesi:
13.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)
13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Ziraat Bankkart (Akkuş)
13.00 TÜRŞAD-Spor Toto (Adilcevaz)
15.00 Halkbank-Rams Global Cizre Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
15.00 Fenerbahçe Medicana-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
16.00 Arkas Spor-Altekma (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
NOT: İstanbul Gençlikspor-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.