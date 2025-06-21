Vlahovic çıkmazı: Fenerbahçe - Juventus - Osimhen hattı!

Juventus, PSG ile Kolo Muani'nin kalması için görüşmeler yaparken, genç golcüler Victor Osimhen, Jonathan David ve Viktor Gyökeres'e de ilgisini sürdürüyor. Ancak takımın en büyük sorunlarından biri, kontratı önümüzdeki sezon sona erecek olan Dusan Vlahovic'in durumu.
ÇOK SAYIDA TEKLİF VAR AMA İSTEDİĞİ LİGLER FARKLI
Tuttosport'ta yer alan habere göre Vlahovic için Arap kulüpleri ve Jpse Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe gibi zengin teklifler gelmiş durumda. Fenerbahçe, oyuncuya yıllık 12 milyon Euro maaş teklif ediyor. Ancak Vlahovic, kariyerini Avrupa'nın üst düzey liglerinde sürdürmek istiyor. Bu nedenle Türkiye ve Arap kulüplerine sıcak bakmıyor.
MİLAN SEÇENEĞİ MASADA
Premier Lig'den henüz resmi bir teklif gelmezken, Vlahovic'in en çok ilgilendiği alternatif Serie A'da Massimiliano Allegri'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Milan. Juventus'tan 25 milyon Euro civarında bonservis talep edilirken, Milan 20 milyon Euro civarında bir teklif yapmaya hazır. Ancak Vlahovic'in yüksek maaş talebi (yıllık 12 milyon Euro), Milan'ın bu transferi hemen gerçekleştirmesinin önündeki en büyük engel. Eğer oyuncu menajerleri, maaşı yaklaşık 7 milyon Euro'ya yayılan uzun vadeli bir sözleşmeye razı olursa görüşmeler başlayabilir.
ÇOK SAYIDA TEKLİF VAR AMA İSTEDİĞİ LİGLER FARKLI
Tuttosport'ta yer alan habere göre Vlahovic için Arap kulüpleri ve Jpse Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe gibi zengin teklifler gelmiş durumda. Fenerbahçe, oyuncuya yıllık 12 milyon Euro maaş teklif ediyor. Ancak Vlahovic, kariyerini Avrupa'nın üst düzey liglerinde sürdürmek istiyor. Bu nedenle Türkiye ve Arap kulüplerine sıcak bakmıyor.
MİLAN SEÇENEĞİ MASADA
Premier Lig'den henüz resmi bir teklif gelmezken, Vlahovic'in en çok ilgilendiği alternatif Serie A'da Massimiliano Allegri'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Milan. Juventus'tan 25 milyon Euro civarında bonservis talep edilirken, Milan 20 milyon Euro civarında bir teklif yapmaya hazır. Ancak Vlahovic'in yüksek maaş talebi (yıllık 12 milyon Euro), Milan'ın bu transferi hemen gerçekleştirmesinin önündeki en büyük engel. Eğer oyuncu menajerleri, maaşı yaklaşık 7 milyon Euro'ya yayılan uzun vadeli bir sözleşmeye razı olursa görüşmeler başlayabilir.
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