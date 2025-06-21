21 Haziran
Mamelodi Sundowns FC-B. Dortmund
1-348'
21 Haziran
Inter-Urawa RD
22:00
22 Haziran
Fluminense-Ulsan HD FC
01:00
22 Haziran
River Plate-Monterrey
04:00
21 Haziran
Real Oviedo-CD Mirandes
22:00
21 Haziran
Bodo/Glimt-Brann
2-046'

Vlahovic çıkmazı: Fenerbahçe - Juventus - Osimhen hattı!

Juventus, Dusan Vlahovic'in transferini sonuçlandırmadan Victor Osimhen için somut adım atamıyor. Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı Vlahovic'in tercihi ise Avrupa'nın üst düzey liglerinde oynamak.

calendar 21 Haziran 2025 18:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Vlahovic çıkmazı: Fenerbahçe - Juventus - Osimhen hattı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Juventus, PSG ile Kolo Muani'nin kalması için görüşmeler yaparken, genç golcüler Victor Osimhen, Jonathan David ve Viktor Gyökeres'e de ilgisini sürdürüyor. Ancak takımın en büyük sorunlarından biri, kontratı önümüzdeki sezon sona erecek olan Dusan Vlahovic'in durumu.

ÇOK SAYIDA TEKLİF VAR AMA İSTEDİĞİ LİGLER FARKLI

Tuttosport'ta yer alan habere göre Vlahovic için Arap kulüpleri ve Jpse Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe gibi zengin teklifler gelmiş durumda. Fenerbahçe, oyuncuya yıllık 12 milyon Euro maaş teklif ediyor. Ancak Vlahovic, kariyerini Avrupa'nın üst düzey liglerinde sürdürmek istiyor. Bu nedenle Türkiye ve Arap kulüplerine sıcak bakmıyor.

MİLAN SEÇENEĞİ MASADA

Premier Lig'den henüz resmi bir teklif gelmezken, Vlahovic'in en çok ilgilendiği alternatif Serie A'da Massimiliano Allegri'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Milan. Juventus'tan 25 milyon Euro civarında bonservis talep edilirken, Milan 20 milyon Euro civarında bir teklif yapmaya hazır. Ancak Vlahovic'in yüksek maaş talebi (yıllık 12 milyon Euro), Milan'ın bu transferi hemen gerçekleştirmesinin önündeki en büyük engel. Eğer oyuncu menajerleri, maaşı yaklaşık 7 milyon Euro'ya yayılan uzun vadeli bir sözleşmeye razı olursa görüşmeler başlayabilir. 



>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.