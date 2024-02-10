Vitor Roque: ''Barcelona dünyanın en büyüğü''

Barcelona kariyerine iyi bir başlangıç yapan 18 yaşındaki Brezilyalı santrfor Vitor Roque, Barcelona hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.



İspanyol basınına konuşan genç oyuncu, Barcelona'nın dünyadaki en büyük kulüp olduğunu söyledi.



Vitor Roque, "Barcelona dünyanın en büyük kulübü. Burada olmak benim hayalimdi. Burada olmaktan çok mutluyum." dedi.



Barcelona'nın kendisinde bıraktığı etki hakkında konuşan genç yıldız, "Forması, geçmişi her şeyi büyüklüğünü vurguluyor. Burada video oyunlarında oynadığım oyuncular ve onlar benim artık takım arkadaşım. Bununla gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.



SEZON PERFORMANSI



Katalan ekibine devre arası transfer döneminde katılan Roque, çıktığı 7 karşılaşmada 2 gol kaydetti.



