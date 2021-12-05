Vitor Pereira 3 maç sonra 3'lüye geri döndü!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, üç maç sonra yeniden 3'lü savunmaya geri döndü.
Galatasaray, Olympiakos ve Göztepe maçlarına 4-3-3 ile başlayan ve maç sonlarında 3'lüye geri dönen Pereira, Rizespor maçına tamamen 3'lü savunma ve lig başındaki taktiği 3-4-2-1 ile başlama kararı aldı.
Attila Szalai 3 maç sonra yeniden ilk 11'e geri dönerken, Luiz Gustavo da sakatlığının ardından yeniden formasına kavuştu.
Cezalı olan İrfan Can Kahveci'nin yerine ise Diego Rossi görev aldı.
Galatasaray, Olympiakos ve Göztepe maçlarına 4-3-3 ile başlayan ve maç sonlarında 3'lüye geri dönen Pereira, Rizespor maçına tamamen 3'lü savunma ve lig başındaki taktiği 3-4-2-1 ile başlama kararı aldı.
Attila Szalai 3 maç sonra yeniden ilk 11'e geri dönerken, Luiz Gustavo da sakatlığının ardından yeniden formasına kavuştu.
Cezalı olan İrfan Can Kahveci'nin yerine ise Diego Rossi görev aldı.