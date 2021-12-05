Vitor Pereira 3 maç sonra 3'lüye geri döndü!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, üç maç sonra yeniden 3'lü savunmaya geri döndü.Galatasaray, Olympiakos ve Göztepe maçlarına 4-3-3 ile başlayan ve maç sonlarında 3'lüye geri dönen Pereira, Rizespor maçına tamamen 3'lü savunma ve lig başındaki taktiği 3-4-2-1 ile başlama kararı aldı.Attila Szalai 3 maç sonra yeniden ilk 11'e geri dönerken, Luiz Gustavo da sakatlığının ardından yeniden formasına kavuştu.Cezalı olan İrfan Can Kahveci'nin yerine ise Diego Rossi görev aldı.