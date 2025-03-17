Virgil Van Dijk: "Bunu kimse beklemiyordu"

Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk, takımının son dönemdeki kötü gidişatına dair açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Virgil Van Dijk: 'Bunu kimse beklemiyordu'
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17 Mart 2025 21:37
Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk, takımının son dönemdeki kötü gidişatına dair açıklamalarda bulundu.

Kırmızılar, İngiltere Lig Kupası finalinde Newcastle'a 2-1 kaybederek kupayı kaçırdı. Bu mağlubiyet, son haftalarda alınan hayal kırıklığı yaratan sonuçların devamı oldu. Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nden PSG'ye penaltılarla elenmiş ve FA Cup'tan Plymouth'a 1-0'lık mağlubiyetle veda etmişti.

"FUTBOL BÖYLE İŞLİYOR"

Van Dijk, takımın yaşadığı bu düşüşe rağmen sezonun hala bitmediğini ve Premier League için mücadele ettiklerini vurguladı:

"Futbol böyle işliyor. Beş gün içinde iki kez kaybettik ve her şeyin çöktüğü söyleniyor. Oysa iki hafta önce her şey yolundaydı. Önümüzde dokuz lig maçı var ve sezon başından beri çalıştığımız en büyük ödül için savaşmaya devam etmeliyiz."

"BUNU KİMSE BEKLEMİYORDU"

"Kimse bizim Premier League için mücadele edeceğimizi beklemiyordu. Ancak bu, kazanılması en zor kupa ve hala her şey elimizde. Önümüzde birçok olumlu an var ve bu süreçte çok çalışmalıyız."

Milli aranın ardından Liverpool, zorlu bir derbi maçında Everton'ı ağırlayacak. Van Dijk, oyuncuların milli takım dönüşü formda kalmalarını umduklarını ve Everton karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirtti.

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