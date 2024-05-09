Vinicius Jr: 'Florentino Perez'e teşekkür ediyorum'

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde tarihi bir geri dönüşle Bayern Münih'i eleyen Real Madrid'de yıldız oyuncu Vinicius Junior karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



İşte Vinicius'un o açıklaması:



"Başkan Florentino Pérez, beni dünyanın en büyük kulübüne getirdiğiniz için teşekkürler."



Geri dönüşte iki golü de kaydeden Joselu ise şu açıklamalarda bulundu:



"Sezonumuz inanılmaz geçiyor. İki yıl önce Paris'te Real Madrid'i destekledim ve şu anki halime bakın. Çok mutluyum. Bu hayallerimden bile daha iyi. Maçın oyuncusu ödülünü alamamam pek de umurumda değil."





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