Vinicius Jr: "Florentino Perez'e teşekkür ediyorum"

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Vinicius Junior, Bayern Münih maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Vinicius Jr: 'Florentino Perez'e teşekkür ediyorum'
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09 Mayıs 2024 01:30
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde tarihi bir geri dönüşle Bayern Münih'i eleyen Real Madrid'de yıldız oyuncu Vinicius Junior karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Vinicius'un o açıklaması:

"Başkan Florentino Pérez, beni dünyanın en büyük kulübüne getirdiğiniz için teşekkürler."

Geri dönüşte iki golü de kaydeden Joselu ise şu açıklamalarda bulundu:

"Sezonumuz inanılmaz geçiyor. İki yıl önce Paris'te Real Madrid'i destekledim ve şu anki halime bakın. Çok mutluyum. Bu hayallerimden bile daha iyi. Maçın oyuncusu ödülünü alamamam pek de umurumda değil."

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