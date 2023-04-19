Victor Osimhen'in maskesi kayboldu, ortalık karıştı!

Serie A'da şampiyonluğu kovalayan ancak Devler Ligi'ne veda eden Napoli'de ilgi çekici bir detay var. Yıldız golcü Victor Osimhen'in uğurlu maskesini Nijerya Milli Takım kampında kaybetmesinin ardından İtalyan temsilcisinde rüzgar tersine döndü.



Uğurlu maskesini kaybettikten sonra sakatlık geçiren ve iki hafta oynayamayan golcü, bu süreçte Napoli'nin kan kaybetmesine sebep oldu. Bu dönemde Napoli 5 resmi müsabakada 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.



Victor Osimhen, bu sezon Napoli formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 26 gol 5 asist kaydetti.





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