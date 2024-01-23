Victor Osimhen'den geleceği için açıklama!

Napoli'nin Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.



Victor Osimhen yaptığı açıklamada, "Geleceğim için kararımı verdim. Bir planım var! Ne yapmak istediğimi, bir sonraki planımın ne olduğunu biliyorum." dedi.



Premier lig iddialarıyla ilgili Osimhen, "Sanırım insanların bir çoğu dünyanın en büyük liglerinden biri olan Premier Lig ile ilgili benim hakkımda çıkan dedikodulardan behsediyor. Şu anda bu sezonu Napoli'de güçlü bir şekilde bitirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



Napoli 2023'ün sonlarında Nijeryalı yıldız ile 2026 yılına kadar yeni sözleşme imzalamıştı. Başarılı golcünün serbest kalma maddesinin de 130 milyon euro olarak belirlendiği iddia edilmişti.



25 yaşındaki forvet, Napoli ile toplamda 119 maça çıktı. 67 gol atan Osimhen, 17 de asist yaptı.



