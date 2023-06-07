Victor Nelsson ve Sacha Boey'e İngiltere'den talip

Galatasaray'ın iki defans yıldızı Victor Nelsson ve Sacha Boey, yeni sezonda Premier Lig'de rakip olabilir.
Arsenal'ın Sacha Boey için yaptığı 17 milyon euro'luk ilk teklifi kabul edilmedi. Galatasaray, 20 milyon euro'ya 'Evet' diyeceğini bildirdi. Haber bekleniyor. Nelsson için Tottenham haftaya İstanbul'a gelecek.
Danimarkalı Nelsson için başka alıcılar da olduğu ifade edilecek ve 30 milyon euro istenecek.
Arsenal'ın Sacha Boey için yaptığı 17 milyon euro'luk ilk teklifi kabul edilmedi. Galatasaray, 20 milyon euro'ya 'Evet' diyeceğini bildirdi. Haber bekleniyor. Nelsson için Tottenham haftaya İstanbul'a gelecek.
Danimarkalı Nelsson için başka alıcılar da olduğu ifade edilecek ve 30 milyon euro istenecek.