Victor Nelsson ve Sacha Boey'e İngiltere'den talip

Galatasaray'da sergiledikleri performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Victor Nelsson ve Sacha Boey'e İngiltere'den talip var.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Victor Nelsson ve Sacha Boey'e İngiltere'den talip
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07 Haziran 2023 12:37
Son güncelleme 07 Haziran 2023 16:55
Galatasaray'ın iki defans yıldızı Victor Nelsson ve Sacha Boey, yeni sezonda Premier Lig'de rakip olabilir.

Arsenal'ın Sacha Boey için yaptığı 17 milyon euro'luk ilk teklifi kabul edilmedi. Galatasaray, 20 milyon euro'ya 'Evet' diyeceğini bildirdi. Haber bekleniyor. Nelsson için Tottenham haftaya İstanbul'a gelecek.

Danimarkalı Nelsson için başka alıcılar da olduğu ifade edilecek ve 30 milyon euro istenecek.



 
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