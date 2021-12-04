VAR uyardı, Altay penaltı kazandı!

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Altay'ı konuk etti.
Mücadelenin 82. dakikasında Altay'ın kullandığı köşe vuruşunda İbrahim Öztürk'ün yaptığı kafa vuruşu Berkan Kutlu'dan geri döndü.
Pozisyonun ardından Altaylı futbolcular penaltı itirazında bulundu. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izleyen hakem Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi.
85. dakikada penaltıyı kullanan Bamba, topu ağlarla buluşturdu.
*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır
Mücadelenin 82. dakikasında Altay'ın kullandığı köşe vuruşunda İbrahim Öztürk'ün yaptığı kafa vuruşu Berkan Kutlu'dan geri döndü.
Pozisyonun ardından Altaylı futbolcular penaltı itirazında bulundu. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izleyen hakem Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi.
85. dakikada penaltıyı kullanan Bamba, topu ağlarla buluşturdu.
*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır