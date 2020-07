VanVleet için New York Knicks iddiası!

Toronto Raptors guardı Fred VanVleet'in, New York Knicks için potansiyel bir hedef olduğu bildirildi.



Knicks'in NBA yaz dönemi başladığında 50 milyon dolarlık bir maaş boşluğu olması bekleniyor ve VanVleet bu paranın potansiyel bir alıcısı olabilir.



The Athletic'teki bir konuşmada, eski lig yöneticisi John Hollinger, VanVleet'in adının Knicks'e bağlı olduğunu duyduğunu ve değerini beğendiğini söyledi:



"Onun gelecek sezon 20.7 milyon dolarlık bir değeri olacağını tahmin ettim ve Knicks, 26 ila 29 yaşı arasındaki dönemi dört yıllık bir anlaşmayla alabilir - muhtemelen kendisinin en verimli yıllarını... Yılda 20 milyon dolar civarında bir şey vereceklerdir. Kendisi, Knicks'in 2021'de maksimum kontrat boşluğuna sahip olmasına izin verecek, değerli bir oyuncu."



11 Mayıs'ta The Athletic'teki bir tartışmada, Danny Leroux, VanVleet için şunu öngörmüştü:



"Sezon başına yaklaşık 15 milyon ila 18 milyon dolar alacak, ancak sözleşme süresi kilit olacak. Bu, önümüzdeki birkaç yıl boyunca onun için tamamen makul bir fiyat, ancak Knicks süreçlerinde başka bir aşamadaysa, dört yıllık bir anlaşma sonunda dikenli olabilir."



KNICKS, ARADIĞINI DRAFT'TA BULABİLİR Mİ?



VanVleet, bu sezon 48 maçta ortalama 17.6 sayı ve 6.6 asist ortalamaları ve 2019 Finalleri'ndeki unutulmaz performansından sonra, piyasadaki en çekici oyunculardan biri olacak. Aynı zamanda inatçı bir savunmacı olan VanVleet, kritik anlarda güvenilir bir oyuncu ve üçlük çizgisi gerisinden %38.8 isabetle oynayan bir isim.



VanVleet piyasadaki birkaç point guarddan biri ve Knicks'in bu pozisyonda uzun vadeli bir cevaba ihtiyacı var. Elfrid Payton, Hollinger'in metriğine göre geçtiğimiz sezon kendisinin biçtiği değerden daha iyi performans göstermişti, ancak tavanı sınırlı bir oyuncuydu.



New York ayrıca, point guardlar LaMelo Ball, Killian Hayes, Tyrese Haliburton ve Cole Anthony'nin yer alacağı, yaklaşmakta olan Draft'ta bir lotarya seçimine sahip.