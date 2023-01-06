Valencia ile 3'lü olur mu!

Enner Valencia'nın dizindeki ağrılar geçti.Ekvadorlu yıldız son iki antrenmanda takımla birlikte çalışırken, istekli görüntüsüyle dikkat çekti. Şimdi akıllarda derbide ilk 11'de olup olmayacağı sorusu var.Jorge Jesus'un ileri uçta formda olan Michy Batshuayi ve Joshua King ikilisinden vazgeçmesi beklenmiyor. Bu durumda Valencia için iki seçenek gündemde. Ya yedek soyunacak. Ya da Batshuayi - King - Valencia üçlüsü hücumda birlikte oynayacak.Son karar maç günü verilecek.