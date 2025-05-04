Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü oldu

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final üçüncülük maçında VakıfBank, İtalya temsilcisi Numia Vero Volley'e 3-1 mağlup oldu.



Bu sonuçla Numia Vero Volley, organizasyonu üçüncü tamamlayarak bronz madalya elde etti.



VakıfBank ise dördüncü ve son sırada yer aldı.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik



Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Bernard Valentar (Slovenya)



Numia Vero Volley: Orro, Cazaute, Danesi, Egonu, Daalderop, Kurtagic (Fukudome, Heyrman, Konstantinidou, Smrek, Sylla)



VakıfBank: Cansu Özbay, Frantti, Zehra Güneş, Van Ryk, Markova, Xinyue (Ayça Aykaç Altıntaş, Bosetti, Sıla Çalışkan, Aylin Acar, Derya Cebecioğlu)



Setler: 25-15, 25-19, 23-25, 25-18



Süre: 100 dakika (20, 26, 30, 24)



