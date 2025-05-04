Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü oldu

Vakıfbank, İtalyan ekibi Vero Volley Milano'ya 3-1 yenilerek organizasyonu 4. sırada tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü oldu
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04 Mayıs 2025 17:59
Son güncelleme 04 Mayıs 2025 18:35
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final üçüncülük maçında VakıfBank, İtalya temsilcisi Numia Vero Volley'e 3-1 mağlup oldu.

Bu sonuçla Numia Vero Volley, organizasyonu üçüncü tamamlayarak bronz madalya elde etti.

VakıfBank ise dördüncü ve son sırada yer aldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Bernard Valentar (Slovenya)

Numia Vero Volley: Orro, Cazaute, Danesi, Egonu, Daalderop, Kurtagic (Fukudome, Heyrman, Konstantinidou, Smrek, Sylla)

VakıfBank: Cansu Özbay, Frantti, Zehra Güneş, Van Ryk, Markova, Xinyue (Ayça Aykaç Altıntaş, Bosetti, Sıla Çalışkan, Aylin Acar, Derya Cebecioğlu)

Setler: 25-15, 25-19, 23-25, 25-18

Süre: 100 dakika (20, 26, 30, 24)

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