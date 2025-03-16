Vakıfbank, Beşiktaş'ı set vermeden geçti

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Vakıfbank sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmayı Vakıfbank 3-0 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Vakıfbank galibiyet sayısını 21'e çıkartırken, Beşiktaş 17. mağlubiyetini aldı.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Uğur Ateş, Sadettin Kıral
VakıfBank: Frantti, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Markova, Bahar Akbay, Van Ryk (Aylin Acar, Bosetti)
Beşiktaş: Dilay Özdemir, Rozanski ,Bengisu Aygün, Szczurowska, Merve Nezir, Maglio (Alara Altundağ, Sude Gümüş, Derya Güç, Brakocevic, Merve Tanıl, Beliz Başkır)
Setler: 25-16, 25-18, 25-22
Süre: 85 dakika (25, 28, 32)
Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmayı Vakıfbank 3-0 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Vakıfbank galibiyet sayısını 21'e çıkartırken, Beşiktaş 17. mağlubiyetini aldı.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Uğur Ateş, Sadettin Kıral
VakıfBank: Frantti, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Markova, Bahar Akbay, Van Ryk (Aylin Acar, Bosetti)
Beşiktaş: Dilay Özdemir, Rozanski ,Bengisu Aygün, Szczurowska, Merve Nezir, Maglio (Alara Altundağ, Sude Gümüş, Derya Güç, Brakocevic, Merve Tanıl, Beliz Başkır)
Setler: 25-16, 25-18, 25-22
Süre: 85 dakika (25, 28, 32)