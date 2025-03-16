Vakıfbank, Beşiktaş'ı set vermeden geçti

Sultanlar Ligi'nde Vakıfbank konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Vakıfbank, Beşiktaş'ı set vermeden geçti
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16 Mart 2025 16:23
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Vakıfbank sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.

Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmayı Vakıfbank 3-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Vakıfbank galibiyet sayısını 21'e çıkartırken, Beşiktaş 17. mağlubiyetini aldı.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Uğur Ateş, Sadettin Kıral

VakıfBank: Frantti, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Markova, Bahar Akbay, Van Ryk (Aylin Acar, Bosetti)

Beşiktaş: Dilay Özdemir, Rozanski ,Bengisu Aygün, Szczurowska, Merve Nezir, Maglio (Alara Altundağ, Sude Gümüş, Derya Güç, Brakocevic, Merve Tanıl, Beliz Başkır)

Setler: 25-16, 25-18, 25-22

Süre: 85 dakika (25, 28, 32)

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