Vahap Tanrıverdi: 'Fatih Terim ile ayrılanlar, Florya'dan bir şeyler götürdüler'

Galatasaray'ın Burak Elmas yönetiminde mağazacılıktan sorumlu yöneticisi Vahap Tanrıverdi, gazeteci Hakan Can'ın YouTube kanalında flaş açıklamalarda bulundu.



Galatasaray Mağazacılık'ı 2023 yılında Frankfurt Borsası'nda borsaya açama hayalinin yarıda kalmasına üzüldüğünü belirten Tanrıverdi, geçen hafta savcılığın 6 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası istediği "Florya davası" ile ilgili olarak da çok çarpıcı açıklamalar yaptı.



"Yargılamada suçsuz adamın ismi var, suçluların ismi yok. Yönetimde olsaydım ortalığı yıkardım" diyen Vahap Tanrıverdi, sürecin nasıl yürüdüğünü gizlilik kurallarına da uyarak anlattı. Dava kamu vicdanını rahatlatacak şekilde sonuçlanmazsa olaya müdahil olacağını ve belgeleriyle konuşacağını belirtti.



"TERİM'LE AYRILANLAR BİR ŞEYLER GÖTÜRDÜ"



Vahap Tanrıverdi "Fatih Terim'i severim, onunla bir sorunum olmaz. Onun ayrılmasıyla birlikte başka arkadaşlar da ayrıldı. Bir ekip boşaldı oradan. Boşalan ekip arabalarla bir şeyler götürüyor." iddiasında bulundu.



"SAHTE FORMA BASTIRIP SATTILAR"



Açıklamalarına devam eden Vahap Tanrıverdi, "Ne götürdüklerini bilmen, yani kontrol etmen lazım. Savcılığa Florya'dan çıkarılanlarla ilgili ek delil, kamera kayıtları ve tutanaklar verdik. Oradan bir şey çıkaracaklar diye düşündük. İfadelerini aldılar. "Neden bu ürünleri aldınız?" sorusu sorulduğunda, taraftarlara dağıtılacak denmiş. O arkadaşların isimleri, bu dosyanın içinde yok. Masör bir arkadaş var, olacak iş değil! O adamın, o işle uzaktan ya da yakından alakası yok. Gerçekten suçlu olacak 3 tane adamın ismi yok. Özür dilerim, adam Zeytinburnu'nda sahte forma ürettiriyor. Bu adam Galatasaray'da çalışan. Yetmiyor, sahte formalarla, orjinal formaları değiştiriyor ve mağazalarda sahte forma sattırıyor. Bu adamın, bu iddianamede ismi yok! Yönetimde olsam, şu an ortalığı yıkardım. Galatasaray bu konuda kulağının üstüne yatmaz, buna inanmıyorum." dedi.



"SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİM"



Galatasaray'ın eski yöneticisi "Sonucu sonuna kadar takip edeceğim. Bu isimler, o dosyadan nasıl çıktı, öğreneceğim. Biz, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oturduk. "Vahap Bey nasıl bu mağazacılığı geliştirdiniz?" dediler. Biz birlikte proje yapacaktık. Opetlerde formalar satacaktık, her yerde birlikte ufak mağazalar açacaktık." açıklamasını yaptı.



"BELGELERİ YAYINLAYACAĞIM"



Ayrıca Vahap Tanrıverdi "Bu dava sonuçlansın, beklediğim sonuç çıkmazsa, elimdeki belgeleri yayınlayacağım. İbra günü konuşacaktım, Burak Elmas izin vermedi. "İyi ki konuşmadık, bey efendi gibi ayrıldık" dedi. Ben de o gün haklı olduğunu düşündüm. Mağazacılığın başındayken, Burak Elmas'a bile ücretsiz tişört vermedim." dedi.



"İNŞALLAH BAŞKAN OLMADAN ÖLMEM"



Son olarak sarı-kırmızılıların eski yönetici Vahap Tanrıverdi "İnşallah Galatasaray başkanı olmadan ölmem" diye konuştu.





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