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Utah, Derrick Favors'ı OKC'ye takasladı

Utah Jazz ekibinin Derrick Favors'ı ve gelecekteki bir ilk tur Draft hakkını, bir ikinci tur Draft hakkı karşılığında Oklahoma City Thunder'a takas ettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Utah Jazz ekibinin Derrick Favors'ı ve gelecekteki bir ilk tur Draft hakkını, bir ikinci tur Draft hakkı karşılığında Oklahoma City Thunder'a takas ettiği bildirildi.

Bu hamle ile Thunder genel menajeri Sam Presti başka bir ilk tur seçimine daha sahip oldu. Öte yandan, Favors'ın ayrılışı Jazz'a 2021-22 sezonu öncesinde biraz finansal esneklik sağlıyor olacak.

30 yaşındaki Favors, geçtiğimiz sezon Utah formasıyla oynadığı 68 maçta benchten gelerek, 5.4 sayı, 5.5 ribaund ve 1.0 blok ortalamaları tutturmuştu.

Georgia Tech çıkışlı oyuncu, 2010 NBA Draftı'nda New Jersey Nets tarafından seçildikten sonra 11 NBA sezonunun 10'unu Jazz formasıyla geçirmişti.

Favors, Kasım 2020'de Utah ile üç yıllığı 27 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.


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