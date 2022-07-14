Üstündağ: 'Türkiye bu mutluluğu hak ediyor'

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde yarı finale yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Üstündağ, Türkiye'nin Tayland engelini aşmasının önemine dikkati çekerek, "Telafisi olmayan bir maç oynadık. Yenilen evine dönüyor. Son 4'e kalmak çok önemliydi. İtalya ile yarı final oynayacağız. Geçersek Brezilya-Sırbistan maçının galibiyle karşılaşacağız." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maçın hemen ardından telefonla arayarak takımı tebrik ettiğini ve yarı final maçı için başarılar dilediğini kaydeden Üstündağ, Cumhurbaşkanının finale geleceğini kendilerine söylediğini aktardı.



Tribünleri dolduran seyircinin galibiyete katkısına vurgu yapan Üstündağ, "Herkes tatilini böldü ve maça geldi. Atmosfer mükemmeldi. Taraftarın hakkını ödeyemeyiz." diye konuştu.



Maç öncesinde karşılaştığı insanların kendisine yorgun ve stresli, karşılaşmadan sonra ise mutlu dediklerini vurgulayan Üstündağ, "Türkiye, bu ülke mutluluğu hak ediyor. İnşallah hep böyle mutlu oluruz. Ben şahsım adına değil ülkem adına mutluluk yaşıyorum. Umarım sonuna kadar devam ederiz." ifadelerini kullandı.



Sahanın hemen kenarında maçı takip eden Üstündağ, "Milli takımın ilk seti kaybetmesinin ardından oyuna müdahale etmek istediniz mi?" sorusuna "Ben antrenörlük yaparken kimseyi işime karıştırmadım, kimsenin işine de karışmam. Çocuklar son sayıya kadar iyi mücadele etti ve galip geldik. Kendi aramızda değerlendirmeler yapıyoruz ama aramızda." şeklinde esprili bir yanıt verdi.





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