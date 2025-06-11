Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nin 16. ve son haftasında Uruguay, sahasında Venezuela'yı konuk etti.



Estadio Centenario'da oynanan mücadeleyi Uruguay 2-0 kazandı.



Uruguay'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Rodrigo Aguirre ve 47. dakikada Arrascaeta kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Uruguay, eleme grubundaki puanını 24'e çıkardı ve 4. sırada yer aldı. Venezuela ise 18 puanla 7. sırada konumlandı.



Elemelerde gelecek maçta Uruguay, 3 Eylül tarihinde Peru'yu konuk edecek. Venezuela ise Arjantin'e konuk olacak.