10 Haziran
Finlandiya-Polonya
2-1
10 Haziran
Sırbistan-Andora
3-0
10 Haziran
Letonya-Arnavutluk
1-1
10 Haziran
San Marino-Avusturya
0-4
10 Haziran
Romanya-Güney Kıbrıs
2-0
10 Haziran
Hollanda-Malta
8-0
10 Haziran
Japonya-Endonezya
6-0
10 Haziran
Suudi Arabistan-Avustralya
1-2
10 Haziran
Bolivya-Şili
2-0
11 Haziran
Uruguay-Venezuela
2-0
11 Haziran
Arjantin-Kolombiya
0-168'
11 Haziran
Brezilya-Paraguay
1-045'
11 Haziran
Peru-Ekvador
0-02'
11 Haziran
Meksika-Türkiye
0-031'

Uruguay, sahasında Venezuela'yı rahat geçti!

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nin 16. haftasında Uruguay, sahasında Venezuela'yı 2-0 mağlup etti.

calendar 11 Haziran 2025 04:05 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2025 04:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Uruguay, sahasında Venezuela'yı rahat geçti!
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Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nin 16. ve son haftasında Uruguay, sahasında Venezuela'yı konuk etti.

Estadio Centenario'da oynanan mücadeleyi Uruguay 2-0 kazandı.

Uruguay'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Rodrigo Aguirre ve 47. dakikada Arrascaeta kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Uruguay, eleme grubundaki puanını 24'e çıkardı ve 4. sırada yer aldı. Venezuela ise 18 puanla 7. sırada konumlandı.

Elemelerde gelecek maçta Uruguay, 3 Eylül tarihinde Peru'yu konuk edecek. Venezuela ise Arjantin'e konuk olacak.

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