Union Berlin, evinde tek golle kazanmasını bildi

Almanya Bundesliga 2. hafta maçında Union Berlin, evinde ST. Pauli'yi 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Union Berlin, evinde tek golle kazanmasını bildi
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30 Ağustos 2024 23:26
Almanya Bundesliga 2.hafta maçında Union Berlin ST. Pauli ile karşı karşıya geldi. An der Alten Försterei Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip tek golle kazandı.

Union Berlin'e galibiyeti getiren golü 34. dakikada Benedict Hollerbach attı.

Konuk ekip bu gole karşılık veremedi.

Bu sonuçla birlikte Union Berlin, puanını 4'e çıkarırken ST. Pauli henüz puanla tanışamadı.

Ligin bir sonraki maçında Union Berlin, Leipzig deplasmanına gidecek. ST. Pauli ise Augsburg deplasmanına gidecek.

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