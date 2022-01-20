Umut Bozok: 'Golden sonra sevinmek istemedim'

Kasımpaşalı Umut Bozok, Galatasaray karşılaşmasının ardındna açıklamalarda bulundu.



Attığı golden sonra sevinmemes hakkında konuşan Umtu Bozok "Bugün golden sonra sevinmek istemedim. Golüm Ahmet Çalık için. Hepimiz çok üzüldük. Mekanı cennet olsun. Ama öyle. Hayat devam ediyor. Maalesef böyle şeyler oluyor. Çok üzüldük. Golden sonra sevinmek istemedim." dedi.



Son dönemde daha iyi oynadıklarını sçyleyen Umut Bozok "5 maçtır koşuyoruz. 125-126 km koşuyoruz. Bu çok önemli. Seri yakaladık. Çalışmaya devam ediyoruz. Seriyi devam ettirmek istiyoruz. Kazanmak çok zor. Galatasaray kazanamıyor, pozisyonlar bulacağımızı biliyorduk. 1 gol daha atabilirdim. İnşallah Kayserispor maçını da kazanırız." ifadelerini kullandı.



"GALİBİYETİ HAK ETTİK"



Mortadha Ben Ouanes ise "Galibiyeti hak ettik. Takım olarak iyi mücadele ettik, iyi oynadık. Son 4 maçın hepsini kazandık. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu yolda devam etmeliyiz." açıklamasını yaptı.





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