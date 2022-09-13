Umut Bozok: '3 günde oynamak yorucu'

Trabzonspor forması giyen Umut Bozok, Adana Demirspor karşılaşması sonrası konuştu.



Bordo-mavililerin ikinci golünü atan milli futbolcu, "Çok üzücü bir maç. Macaristan'da aynı skorla döndük. Daha çok çalışmamız lazım. Futbolda böyle oluyor. Olimpiyatta sporcular 4 yıl sonra iyi performans yapmalı. Bizim de 3 gün sonra iyi oynamamız gerekiyor." dedi.



"Üç güne maç oynamak yorucu." diyen 25 yaşındaki forvet, "Ancak herkes bunu ister. Üç gün oynamak beni mutlu ediyor ama bu sonuçlar üzüyor. Perşembe taraftarın önünde daha iyi mücadele etmeliyiz." ifadelerini kullandı.





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